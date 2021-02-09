مجلس إدارة "مستشفى النزهه الدولي" يوافق علي زيادة رأس المال الي 105.4 مليون جنيه

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:28 ص
مستشفي النزهة الدولي
مستشفي النزهة الدولي
نيفين سمير
أعلنت مستشفى النزهه الدولي  عن موافقة مجلس إدارتها على زيادة رأس المال المرخص به من 90 مليون جنيه إلى 525 مليون جنيه ، بالإضافة الي تجزئة القيمة الاسمية للسهم يحيث أن السهم الذي قيمته الاسمية 6 جنيهات سيصبح عدد 6 أسهم القيمة الأسمية لكل منها جنيه.

وأوضحت الشركة في بيان لللبورصة المصرية اليوم ، أن المجلس  قد وافق أيضاً علي زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 84.375 مليون جنيه إلى 105.46 مليون جنيه بزيادة قدرها 21.09 مليون جنيه موزعة على 21.09 مليون سهم بعد التجزئة بقيمة اسمية جنيه للسهم.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم توزيع هذه الأسهم المجانية على المساهمين بواقع 0.25 سهم مجاني لكل سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهين على أن تمول هذه الزيادة من رصيد الأرباح المرحلة البالغة 102.88 مليون جنيه وفقاً للمدرج بالقوائم المالية في 31 ديسمبر 2020.

ونوه البيان إلى أن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع خصماً من الأرباح المرحلة يعني إعادة هيكلة حقوق الملكية وهو مايدعم المركز المالي للشركة واستراتيجيتها.

يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 49.6 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل 60.5 مليون جنيه أرباحاً خلال العام السابق له 2019.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 217.02 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 214.89 مليون جنيه خلال 2019. 

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