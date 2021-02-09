الطالع الفلكى الثّلاثَاء 9/2/2021..عَلامِة عفرِيت!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الجدى ، ويدخل الدّلو فى الثّالثة و20 دقيقة فجر غدٍ الأربعاء بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى القوس ،ويدخل الجدى فى الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 21 يناير - 19 فبراير.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجدى من 14 يناير - 12 فبراير.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى البَلدَة من 28 يناير - 9 فبراير.





اليوم 2 أمشير قبطى ، 9 شُبَاط رُومى ، 27 جُمَادى ثَانِ ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (طالبين البيانات دى)-الدولاب التانى عاليمين ، الدرج الخامس ، حتلائى ملف أحمر جنب رمادى ، تانى صفحة حتلائى البيانات دِيّة، من تحت. (عبدالمنعم مدبولى من فيلم العيال الطيبين-1976)





*القمر فى الجدى "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الجدي يعنى

عودة للعمل بكل جد واجتهاد لبؤرة الضوء من جديد حتى لو لم يكن المردود لهذا العمل مُجزياً أو فورياً ،أداء الواجبات الأسرية والإجتماعية والعمليّة دون تفكير فى التملّص منها،الحرص للتأكد من متانة الأرض قبل أن يطأها الجدى تُؤمّن له خطواته تجاه قمة الجبل الذى يتسلقه بمهارة العفاريت،هذا الحرص يتسبب فى بطء زحل أبطأ الكواكب الذى يحكم الجدى لكنه يُوفّرالأمان والراحة للجدى المُتسلق من عواقب سقطة مُميتة ، لا تستخفّ بموظّف يتمسّك بالرّوتين وقوانين زحل وتظنه يعمل على تعطيلك فهو يحمى نفسه ويحميك من سقطة مُميتة ، تعطيلك عن الحركة السريعة يجعلك تتأكّد من متانة الأرض تحت قدمك لتأمن شرّالأخطاء، ورُبّما صادفت فرصة لمكسب فى طريقك كما يحدث للجدى الذى يجد الأعشاب النادرة فى طريقه لقمّة الجبل تحقيقاً للمَثَل كل تأخيرة وفيها خِيرَة، على قَدّ فلوسهم عبارة لا يعترف بها الجدى الذى إعتاد نحت الصّخر بأظافره حُبّاً فى تذوّق طعم العمل وإثبات نفسه فمبدؤه الإيد البطّالة نجسة، كما أنها فُرصة مُناسِبَة للبحث عن علاجات الطبّ البديل من الأعشاب خصوصاً تلك التى تُعالج أمراض الرّبو وأمراض التنفّس.





*من أسرار مواليد الجدي

تميّزهم بأن أعمالهم يتقدمون فيها ببطء لكن نتيجتها متينة صلبة،لايتحدّون السلطة الأبويّة ويحترمون التسلسل الهرمى والوظيفى فى العمل و الأسرة لكنهم يتحدّون المخاطر دون أى شعور بالرّهبة فالمهارة والحَذَق و الشّطارة وقبول المُهمّات التى يجبن الآخرون عنها هى علامة لعفريت يتمتّع بالقوّة والأمانة لنقلك من سَبَأ للقدس مع تقديره لسقف وحدود قدراته حتى لايتعرض لسقطة مُميتة من قمّة نجاحه ، رغم كثرة العراقيل وقلّة المُصادفات السعيدة بالمُقارنة مع أبراج أخرى فهو يستمتع بالتغلب على تلك العراقيل ويشعر معها بلذّة التفوق ، هو نجيب الرّيحانى بفيلم غزل البنات صاحب الحظّ السيئ لكنه حاذق ماهر فى صنعته.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: الكلمة الطيبة لن تُكلفك الكثير، ، لكنّها كافية لفتح أكثر القلوب عناداً وتحويل الخصوم لأصدقاء بمشيئة الله تَعَالى.





برج الثور: تعامل بلطف مع شخص شديد الحساسية أو على الأقل هو كذلك فى هذا التوقيت بسبب ظروف يمرّ بها، الإحساس نعمة أنت لا تفتقر لها.





برج الجوزاء: إبتعد عن العناد فى التورط بعلاقة رومانسية مهينة أو غير مناسبة لمستواك، أو غير مَرْضىّ عنها من الأهل ،على الأقل لاتتورّط بوعود.





برج السّرطان: خذ وقتك الكافى لفحص أيّة أوراق قبل توقيعك عليها ، التأجيل أفضل من التسرع فى أمور ليست مستعجلة إلا من وجهة نظر المُستفيد فقط.





برج الأسد: فى العمل فالخط المُستقيم والإبتعاد عن الفهلوة أوالمراوغة هو الأسلوب الأفضل لحمايتك من زُملاء سيّئى النيّة،إمشىِ عِدِلْ يِحْتَار عَدوّكْ فِيك.





برج العذراء: الحظ يعنى مُساندة وقت الحاجة أو فرصة على طبق من فضّة، عليك عدم التأخيرعند ظهور فرصة لوظيفة إضافيّة فى الأفق.





برج الميزان: إن شعرت أن علاقة أو صداقة بدأت تأخذ مَنْحىً مُؤذياً لك فتخلّ عنها فوراً وبكل هدوء ولطف ، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج العقرب: التعبير عن العواطف بوضوح ليس دائماً الإختيار الصحيح فى كل الأوقات ،عليك النظر بعين الإعتبار لمشاكل الآخرين ونواياهم،وكتمان أسرارك.





برج القوس: النقود ليست بتلك الأهمية عند مقارنتها بصديق فى ورطة، لا تُحمل نفسك فوق طاقتها لكن على الأقل بإمكانك حل جزء من المشكلة، بمشيئة الله تَعَالى.





برج الجدى: إن كنت تنظر جيّداً عند عملك لغرزة أثناء الخياطة فلن تجرح إصبعك على الأرجح ، هذا المبدأ يعنى أن تفكر بكل كلمة قبل أن تنطقها ، و كل مُستند قبل أن توقع عليه.





برج الدّلو: قد تُتاح لك الفرصة لسداد ديون غارم أو مُحتاج والتى قد تكون صغيرة بالنسبة لك وثقيلة على المُحتاج ، فلا تبخل.





برج الحوت: المثل الإنجليزى يقول عندما تبدأ الأمور فى الضّيق،تبدأ بالتوازى فى الإنفراج ، أوعربيّاً، ضاقت فلما إستحكمت حلقاتها ، فُرِجَتْ وكنت أظنّها لا تفرجُ.



