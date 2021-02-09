بمستهل التعاملات .. هبوط جماعي لمؤشرات البورصة المصرية

إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء علي تراجع جماعي للمؤشرات مع إستمرارجنى ارباح على معظم الاسهم.





وتوقع أيمن فودة خبير أسواق المال ، استمرار جنى الارباح خلال جلسة منتصف الأسبوع على قياديات السوق فى إطار القناة العرضية الرئيسي التى يدعمها مستوى الـ 11460 نقطة ، مع بداية تماسك على الاسهم القوية و الاسهم التى تتمتع بأنباء إيجابية مع تماسك نسبى على المؤشر السبعينى بدعم من الأنباء الإيجابية على العديد من أسهمه .









وتراجع المؤشر الرئيسي للبوصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 11484 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 2373 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 14082 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 4412 نقطة.