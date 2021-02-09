بمستهل التعاملات .. هبوط جماعي لمؤشرات البورصة المصرية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:20 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء علي تراجع جماعي للمؤشرات مع إستمرارجنى ارباح على معظم الاسهم.

وتوقع أيمن فودة خبير أسواق المال ،  استمرار جنى الارباح خلال جلسة منتصف الأسبوع على قياديات السوق فى إطار القناة العرضية الرئيسي التى يدعمها مستوى الـ  11460 نقطة ، مع بداية تماسك على الاسهم القوية و الاسهم التى تتمتع بأنباء إيجابية مع تماسك نسبى على المؤشر السبعينى بدعم من الأنباء الإيجابية على العديد من أسهمه .


وتراجع المؤشر  الرئيسي للبوصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 11484 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 2373 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 14082 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 4412 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 2388 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 3413 نقطة.

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