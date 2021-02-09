ميانمار: استمرار التظاهرات رغم تحذيرات الجيش

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:05 ص
الجيش في ميانمار
الجيش في ميانمار
وكالات

شهدت ميانمار، اليوم الثلاثاء، تظاهرات في تحد لتحذيرات الجيش بالتحرك ضد التجمعات الكبيرة، في حين استخدمت الشرطة بالعاصمة نايبيداو خراطيم المياه لتفريق المحتجين.

 

تظاهر عشرات الآلاف  في ميانمار لليوم الثالث على التوالي، بعد اعتقاله الزعيمة أون سان سو تشي رئيسة البلاد والمستشارة وعدد من كبار المسئولين في البلاد.

 

وقد تقرر نقل جميع صلاحيات الرئيس إلى نائبه ميينت سوي، ووفقا لمحطة تابعة للجيش في ميانمار، فيما قرر قادة جيش ميانمار نقل جميع السلطات السياسية إلى القائد العام لجيش ميانمار، مين أوج هلينج.

 

وأعلن الحزب الحاكم في ميانمار، اعتقال زعيمة البلاد، أون سان سو تشي، ورئيس البلاد، وعدد من كبار المسئولين في البلاد.

 

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من التوتر المتصاعد بين الحكومة المدنية والجيش القوي الذي أثار مخاوف من حدوث انقلاب في أعقاب انتخابات يقول الجيش إنها مزورة.

 

 

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