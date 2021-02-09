وائل الفشني يقدم شخصية عبده الحامولي في مسرحية "ألمظ وسي عبده"

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يُشارك المطرب وائل الفشني في مسرحية " ألمظ وسي عبده " المقرر عرضها قريبًا على خشبة مسرح البالون، ويُجسد خلالها شخصية عبده الحامولي، بينما تقدم المطربة مروة ناجي دور ألمظ، العمل يتناول تاريخ مصر الغنائي في فترة النصف الثاني من القرن التاسع عشر.



مسرحية " ألمظ وسي عبده " من تاليف الدكتور مصطفي سليم،إخراج مازن الغرباوي وإنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، تحت قيادة الدكتور عادل عبده، بمشاركة الفرقة القومية للفنون الشعبية ، وتقوم النجمة القديرة سميحة أيوب بالأداء الصوتي في العمل ويشارك في بطولته الفنانين لبني الشيخ وأميل شوقي .



عبده الحامولي مطرب مصري ومجدد في الموسيقى العربية، وهو أبرز اسم في عالم الطرب في القرن التاسع عشر، وامتد أثره إلى مطربي القرن العشرين ، وارتبط اسمه بالمطربة ألمظ التي تزوجها وقدما ثنائيا ناجحا ذاع صيته ، وهو من المطربين المجددين في الموسيقى العربية،



عبده الحامولي التقى عن طريق الصدفة بأحد حفظة الأدوار والموشحات، فتعلم على يديه أصول الغناء، فذاعت شهرته في عالم الغناء، وكون لحنًا موسيقيًا خاصا به، وعندما سمعه الخديوي إسماعيل أعجب به وقرر أن يضمه إلى حاشيته، وبعدها أصطحبه إلي الآستانه، ومن هنا جاءت له فرصة الاستماع إلي الموسيقي التركية، ونجح في تقديم ألحانًا تجمع بين المزاج المصري والمزاج التركي وتحمل الطابع الشرقي.



كما أنه قام باستخدام مقامات لم تكن موجودة في مصر كالحجاز كار ولحن منها: "مليك الحسن في دولة جماله، الله يصون دولة حسنك، أنت فريد في الحسن، كنت فين و الحب فين".