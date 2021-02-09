موعد مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:04 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن

تقام يوم الخميس القادم مباراة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي لحساب مباريات تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة حتى الحادي عشر من شهر فبراير الجاري.

ومن المُنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيت الإمارات.

تنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة إتش دي ويعلق عليها المعلق المصري الكبير علي محمد علي بالإضافة إلى قناة الكأس القطرية بتعليق خليل البلوشي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بي إن سبورتس المفتوحة بطولة كأس العالم للأندية المملكه السعوديه الأهلي وبالميراس

أخبار تهمك

نجم الزمالك السابق يفتح النار على موسيماني

منذ حوالي 10 ساعات

خطوة واحدة تفصل ميسي عن إنجاز تاريخي

منذ ساعة الا ربع

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 11 ساعة

موعد مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية

منذ 40 دقيقة

تعرف على المصابين في باريس سان جيرمان قبل مواجهة برشلونة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يخرج مصابًا أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ حوالي 8 ساعات

موعد مباراة السوبر بين الأهلي وطلائع الجيش

منذ حوالي 9 ساعات

بسبب أبو تريكة.. عقوبة منتظرة على كهربا والشحات

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ حوالي 17 ساعة

ضربة موجعة لبرشلونة قبل نصف نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 16 ساعة

ميدو يلوم على موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 5 ساعات

بعد زواجه من حلا شيحة.. 10 معلومات عن معز مسعود

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا و48 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الاهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة السد ضد الأهلي في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة قطر ضد العراق 26 / 11 / 2019 في خليجي 24 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الاهلي ضد استقلال دوشنبه الثلاثاء 28 / 1 / 2020 في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة الشرطة ضد الوحدة الاثنين 17 / 2 / 2020 دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة الشارقة ضد بيرسبوليس الثلاثاء 18 / 2 / 2020 دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:10 م

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

01:21 ص

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

04:44 م

بسبب أبو تريكة.. عقوبة منتظرة على كهربا والشحات

01:30 ص

خطوة واحدة تفصل ميسي عن إنجاز تاريخي

09:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع