موعد مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية





تقام يوم الخميس القادم مباراة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي لحساب مباريات تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة حتى الحادي عشر من شهر فبراير الجاري.





ومن المُنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيت الإمارات.





تنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة إتش دي ويعلق عليها المعلق المصري الكبير علي محمد علي بالإضافة إلى قناة الكأس القطرية بتعليق خليل البلوشي.