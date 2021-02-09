ضربة موجعة لبرشلونة قبل نصف نهائي كأس إسبانيا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:16 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني تلقى ضربة قوية أثناء مواجهة ريال بيتيس في الجولة الماضية في بطولة الدوري الإسباني بعد إصابة نجم دفاع الفريق الأوروجواياني رونالد أراخو.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن أراخو يواجه خطر الغياب عن المباراة المرتقبة لبرشلونة أمام أشبيلية في نصف نهائي كأس إسبانيا المقرر لها الأربعاء المقبل، حيث أكد النادي الكتالوني أن نجمه يعاني من التواء في الكاحل الأيسر.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني اعتمد على أراخو بشكل أساسي في الفترة الأخيرة، حيث لعب النجم الأوروجواياني 15 مباراة من أصل 16مباراة حتى الآن وشارك في 4 أشواط إضافية للفريق الكتالوني في كأس السوبر المحلي وكأس إسبانيا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن لحاق أراخو بمواجهة أشبيلية أمر صعب لذلك سيكون أمام كومان 3 بدائل إما الاعتماد على فرينكي دي يونج نجم خط الوسط خاصة وأنه لعب في المركز في أكثر من مباراة، حيث أن كومان قرر تحويل دي يونج لقلب دفاع بمجرد إصابة أراخو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الحل الثاني هو الدفع بصامويل أومتيتي الذي شارك في الدقيقة 77 من المباراة وفي تلك الحالة سينتقل كليمنت لينجليت للعب في قلب دفاع أيمن بدلًا من أراخو بينما سيلعب أومتيتي على اليسار كما انتهى الأمر أمام ريال بيتيس.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن الحل الثالث يكمن في الدفع بأوسكار مينجويزا في قلب دفاع بجانب كليمنت لينجليت.

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