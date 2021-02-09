تعرف على المصابين في باريس سان جيرمان قبل مواجهة برشلونة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:25 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي عن حالة الثلاثي أنخيل دي ماريا وماورو إيكاردي وماركو فيراتي بعد مشاركتهم أمام مارسيليا في كلاسيكو الدوري الفرنسي وتعرضهم للإصابات.

وجاءت إصابات الثلاثي قبل مواجهة باريس سان جيرمان المرتقبة أمام برشلونة الإسباني في دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا المقرر لها يوم 16 فبراير الحالي.

وقام بوكيتينيو باستبدال فيراتي مبكرًا وإيكاردي الذي عانى من انزعاجات وفيراتي الذي تعرض لتدخل عنيف من ديمتري باييه عقب نهاية المباراة التي حسمها باريس سان جيرمان لصالحه بهدفين نظيفين.

وقال بوكيتينيو في تصريحات في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "دي ماريا لديه مشكلة صغيرة مع عضلات الفخذ، وسنرى غدًا."

واختتم بوكيتينيو تصريحاته قائلا: "تلقى فيراتي ضربة، وسيكون من الضروري تقييم كيفية تعافيه منها، كما تعرض إيكاردي لضربة في الاشتباك مع حارس المرمى، علينا أن نرى (بعد خضوعهم لفحص طبي."

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