موعد مباراة الهلال ضد العين في الدوري السعودي للمحترفين

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:55 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
يلتقي نادي الهلال نظيره العين في المباراة المؤجلة بينهما، من الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم الثلاثاء.

وتقام مباراة الهلال والعين في الثالثة وخمس دقائق بتوقيت مصر، الرابعة وخمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة على ملعب ستاد مدينة الملك سعود الرياضية، على قناة KSA Sports 1 HD.

ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 30 نقطة، بينما العين في المركز الأخير برصيد 13 نقطة.

وتواجه الهلال والعين في مباراة واحدة فقط، حسمها الزعيم لصالح بهدف نظيف في الدور الأول من مسابقة دوري المحترفين السعودي.

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