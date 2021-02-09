ميدو يحمل نجم الأهلي مسئولية الهدف الثاني

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كان الأفضل في خط هجوم الأحمر في المباراة التي جمعته بالعملاق البافاري في نصف نهائي كأس العالم للأندية.





وخسر الأهلي بهدفين نظيفين أمام بايرن ميونخ الألماني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، مساء أمس الإثنين.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "حسين الشحات أفضل لاعبي الخط الهجومي في الأهلي، الوحيد الذي شعرت أنه يمتلك شخصية، كل ما يستلم الكرة خلال مباراة بايرن ميونخ".





وتابع، "محمد هاني لعب مباراة جيدة أمام بايرن ميونخ، لكن الهدف الثاني الذي سجله ليفاندوفسكي في شباك الأهلي يتحمل مسئوليته بنسبة 70%".



