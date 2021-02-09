بعد عقد قرانهما.. تعرف على قصة الحب بين حلا شيحة ومعز مسعود

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:19 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
عقد مساء أمس قران الفنانة حلا شيحة على الداعية الإسلامي معز مسعود، وسط حفل صغير ضم الأهل والأصدقاء فقط.

بدأت قصة الحب بين حلا شيحة ومعز مسعود يوم 13 يونيو، عندما نشر الأخير صورة له بالجيتار عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت "حلا" عليها: "هاي معز.. مين واخد الصورة"، ليرد "معز" عليها : "شخص مهم أوي"، الأمر الذى جعل الجمهور يشك أن هناك علاقة تجمعهما.

ترددت شائعات عن وجود علاقة تجمعهما، ولم يخرج أحد ينفى هذه الشائعة، وبعدها أثار معز مسعود الجدل من جديد حول علاقته بحلا شيحة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، حيث أهداها أغنية بصوته بعنوان "المقاتل"، وعلق عليها: "لقد سجلت أغنيتي التي كتبتها عام 2007 وهي إهداء لكي يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن"

ردت حلا شيحة عليه بإعادة نشر الأغنية، وعلقت: "أشعر بكل كلمة فى أغنيتك.. نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لي.. لديك الكثير لتقدمه".

خرجت الفنانة هنا شيحة شقيقة حلا شيحة وأكدت فى تصريحات إعلامية عن وجود علاقة عاطفية بين شقيقتها والداعية معز مسعود، وبهذا يكون أول تصريح رسمى من أحد أفراد عائلتها.


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