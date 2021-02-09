كهرباء جنوب القاهرة تكشف حقيقة تحصيل فواتير خاطئة من المواطنين (فيديو)

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
قال المهندس محمد السيسي، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن الحديث على صدور فواتير كهرباء بصورة خاطئة أمر غير صحيح.

ولفت "السيسي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، إلى أن هناك برامج تصدر الفواتير دون أي تدخل بشري لمنع أي أخطاء، معقبًا: "حصل خطأ وتداركنا الموقف، ولم تحدث أي مشكلة لدى المشتركين مثلما يقال على الإطلاق".

وأضاف أن الحديث على أن شركة الكهرباء تقوم بتأجيل تحصيل الكهرباء لزيادة قيمة الفوتير أمر غير صحيح، وإذا حدث تراكم يتم توزيع هذه التراكمات على عدة شرائح.

وأشار إلى أن الفواتير بها بند لرسوم الإذاعة يقدر تقريبًا بـ5 ملاليم لأول 100 كيلو، والحديث على زيادة هذه الرسم أمر غير صحيح.

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