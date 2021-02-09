أول ظهور لهنا شيحة في عقد قران شقيقتها "حلا" على الداعية معز مسعود

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:13 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

شاركت الفنانة هنا شيحة، متابعيها وجمهورها، صورة من حفل عقد قران شقيقتها الفنانة حلا شيحة على الداعية معز مسعود.

ونشرت هنا عبر خاصية "ستوري" بموقع الصور والفيديوها «إنستجرام» صورة لها، وعلقت عليها: "الزهور هي أفضل صديق للفتيات.. أمزح.. الألماس أكيد هو أفضل صديق".

يذكر أن آخر أعمال هنا شيحة كان مشاركتها في بطولة مسلسل "شاهد عيان" والذي تم عرضه خلال السباق الرمضاني الأخير، "شاهد عيان" تدور أحداثه في إطار درامي، حول حياة ضابط شرطة ومحاولاته البحث عن زوجته الصحفية ندى بعد اختفائها وأوهام الخاطفين له بأنها قُتلت، من بطولة حسن الرداد، هنا شيحة، محمد لطفي، بسمة، وليد فواز، وسيناريو وحوار أحمد مجدي وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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