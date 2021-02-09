شبورة على الطرق الزراعية.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:





طقس الثلاثاء نهارًا:

- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الثلاثاء ليلًا:

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.



