إبراهيم سعيد يكشف سبب هزيمة الأهلي من بايرن ميونيخ

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:23 ص
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
أكد إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق أن المارد الاحمر قدم أداء جيد أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية رغم الخسارة بهدفين نظيفين.

وقال سعيد فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "الخوف من الهزيمة بنتيجة كبيرة السبب الرئيسي فى الخسارة بثنائية ولولا الارتباك الذي ظهر عليه لاعبو الأهلي لخرجوا فى الشوط الاول بالتعادل".

وأضاف: "الأداء الدفاعي كان سببا فى الخسارة بهدفين والضغط النفسي على اللاعبين قبل اللقاء من أسباب الهزيمة".

ويلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي الخميس القادم في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بالبطولة.

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