المزين يختار قائمة منتخب السويس لمواجهة الزرقا اليوم

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:15 ص
بوابة الفجر
محمود ابو الليل


أختار ايمن المزين المدير الفني الجديد لفريق منتخب السويس قائمة فريقه التى يتواجد نظيرة فريق الزرقا اليوم الثلاثاء المقرر اقامتها على استاد السويس الجديد الساعة 2.30 ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة دوري القسم الثاني بمجموعة القاهرة.

وجاءت قائمة منتخب السويس كالتالى: محمود كوكو
و نادر، وكريم يكن، وطارق مصلحي، ومحمد عبدالرازق، أحمد فتحي، أحمد فوزي، محمود قطب، أحمد فراويله، محمد علاء هيكل، مصطفي حافظ، أحمد فتحى، عماد علاء، ابو جبل، أحمد حسين، أحمد الجندى، مصطفي فرغلي، أبو النصر حلمي، أحمد زغلول، كريسبو.

ويدخل منتخب السويس اللقاء وهو فى المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 17 نقطة، جمعها من 11 مباريات، فاز فى 4 وتعادل فى 5 وخسر 2، أما الزرقا يحتل المركز ال13 برصيد 12 نقطة جمعها من 10 مباريات، فاز فى 4 وتعادل فى 3 وخسر 4.

أخبار تهمك

زيدان في موقف محرج قبل مواجهة خيتافي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

نجم الزمالك السابق يفتح النار على موسيماني

منذ نصف ساعة

عاجل.. زيادة جديدة في أسعار بعض أنواع السجائر بالسوق المصري

منذ حوالي 5 ساعات

توجيه عاجل من الحكومة بشأن استئناف العملية التعليمية

منذ حوالي 10 ساعة

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعة و نصف

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

ثلاثي يوفنتوس مهدد بالغياب عن موقعة إنتر ميلان

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد خسارة الأهلي أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا و48 حالة وفاة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية

منذ 41 دقيقة

أديب عن مباراة "الأهلي -بايرن": "أي حد يفكر يحفل على الأهلي مش هيعرف"

منذ ساعة و 28 دقيقة

أول تعليق من الشناوي بعد خسارة الأهلي أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يخرج مصابًا أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح غير متوقع من زيدان

منذ ساعة و 11 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:10 م

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا و48 حالة وفاة

12:14 ص

نجم الزمالك السابق يفتح النار على موسيماني

12:09 ص

تصريح غير متوقع من زيدان

11:30 م

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

04:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع