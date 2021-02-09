المزين يختار قائمة منتخب السويس لمواجهة الزرقا اليوم

Advertisements





أختار ايمن المزين المدير الفني الجديد لفريق منتخب السويس قائمة فريقه التى يتواجد نظيرة فريق الزرقا اليوم الثلاثاء المقرر اقامتها على استاد السويس الجديد الساعة 2.30 ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة دوري القسم الثاني بمجموعة القاهرة.



وجاءت قائمة منتخب السويس كالتالى: محمود كوكو

و نادر، وكريم يكن، وطارق مصلحي، ومحمد عبدالرازق، أحمد فتحي، أحمد فوزي، محمود قطب، أحمد فراويله، محمد علاء هيكل، مصطفي حافظ، أحمد فتحى، عماد علاء، ابو جبل، أحمد حسين، أحمد الجندى، مصطفي فرغلي، أبو النصر حلمي، أحمد زغلول، كريسبو.



ويدخل منتخب السويس اللقاء وهو فى المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 17 نقطة، جمعها من 11 مباريات، فاز فى 4 وتعادل فى 5 وخسر 2، أما الزرقا يحتل المركز ال13 برصيد 12 نقطة جمعها من 10 مباريات، فاز فى 4 وتعادل فى 3 وخسر 4.