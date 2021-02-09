محافظ الإسكندرية يكرم مدير مديرية الشباب والرياضة ومدير ستاد الإسكندرية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:09 ص
بوابة الفجر
كتب إسلام عودة

كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المشاركين فى تنظيم بطولة كأس العالم لليد للرجال التى أقيمت فى مصر مؤخراً . 

جاء ذلك فى حضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ وأشاد محافظ الإسكندرية بحسن التنظيم والتجهيزات الرائعة خلال البطولة التى أظهرت الإسكندرية بالشكل اللائق بها كعروس البحر الأبيض المتوسط. 

وكرم محافظ الإسكندرية الدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة والدكتور محمد عبد الرازق مدير ستاد الإسكندرية من بين المكرمين .

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