أستاذ بجامعة كندية: القطار الكهربائي السريع نقلة نوعية لمصر

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:50 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
قال الدكتور وجية المراغى، مصمم القطار السريع بكندا وأستاذ الهندسة بجامعة ويندسور الكندية، إن مشروع القطار الكهربائي السريع يمثل نقلة نوعية لمصر، مشيدًا بتوقيت البدء في هذا المشروع مع شركة سيمينز الألمانية.

وأضاف "المراغي" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن توقيت البدء في هذا المشروع مهم، موضحا: "لأن كل ما نتأخر في إقامة هذا المشروع كلما تصبح تكلفته أصعب والتكاليف بعدها بتكون أضعاف الأضعاف".

وأشار مصمم القطار السريع بكندا، إلى أن هناك طفرة كبيرة لبناء مصر الجديدة والعاصمة الإدارية التي ستصبح من أجمل عواصم العالم ووجود القطار السريع مهم لها حتى يكون كل الطرق موصلة لها، لافتًا إلى أن القطار الكهربائي سيوصل البحر الأحمر بالمتوسط والشرق بالغرب ومصر بالسودان وغيرها من الدول الأخرى.

وأكد على استعداده للتعاون مع مصر في مشروع القطار الكهربائي السريع، حيث إن علماء مصر على استعداد للمشاركة في هذا المشروع الحيوي بالنسبة للدولة المصرية.

في سياق منفصل، قال وجيه المراغي، أستاذ الهندسة الصناعية بإحدى الجامعات الكندية ومصمم القطار السريع بكندا، إن القطار الكهربائي السريع التي بدأت مصر خطواتها في تنفيذه والذي يضم 15 محطة من العين السخنة إلى العلمين سيمثل نقلة حضارية وسكانية لمصر، مشيرًا إلى أن هذا حدث في كندا قبل سنوات.

وأضاف "المراغي" في لقائه عبر تطبيق زوم مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت إن القطار السريع يقطع بأكثر من 200 كيلو متر في الساعة، موضحًا أنه لابد من تطوير القضيب وخط السكك الحديد نفسها من أجل هذا القطار.

وتابع: "تنفيذ هذا القطار يحتاج إلى عمل كبير بنفس السرعة التي تنجز بها مصر المشاريع الكبرى، كل ما تزيد السرعة كل ما تكلفة الصيانة ستكون أعلى ولكنه في الوقت نفسه سيساهم في تنشيط حركة التجارة والسكان، وسرعة انجاز مصر للمشاريع القومية الكبرى يدعو للتفاؤل بشأن إنشاء القطار في المدة المحددة وهو ما سيساهم في ربط المدن بالمناطق السياحية".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

من مصر قطار كهربائى بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

ميدو يلوم على موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 20 دقيقة

موعد مباراة السوبر بين الأهلي وطلائع الجيش

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الزمالك السابق يفتح النار على موسيماني

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا و48 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح غير متوقع من زيدان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يخرج مصابًا أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد خسارة الأهلي أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 8 ساعات

توجيه عاجل من الحكومة بشأن استئناف العملية التعليمية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ حوالي 5 ساعات

بعد زواجه من حلا شيحة.. 10 معلومات عن معز مسعود

منذ ساعتين و 12 دقيقة

ضربة موجعة لبرشلونة قبل نصف نهائي كأس إسبانيا

منذ ساعة و 26 دقيقة

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 8 ساعات

بسبب أبو تريكة.. عقوبة منتظرة على كهربا والشحات

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

في اليوم الأول.. 4 جلسات عن التعليم ضمن فعاليات "مصر تستطيع"

مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" يختتم اليوم الأول بجلسة "اسأل الخبراء" (صور)

"هدى المراغي".. أول امرأة تُعين عميدة لكلية هندسة بكندا

وزيرة الهجرة تلتقي وجيه المراغي للتنسيق حول شهر الحضارة المصرية بكندا

نبيلة مكرم: الإنتاج الحربي تقدم رسالة إيجابية للعلماء والخبراء

وزير النقل يستطلع مسار القطار الكهربائي السريع 'السخنة _ العلمين" (صور)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:10 م

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

01:21 ص

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

04:44 م

ضربة موجعة لبرشلونة قبل نصف نهائي كأس إسبانيا

05:16 ص

بسبب أبو تريكة.. عقوبة منتظرة على كهربا والشحات

01:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع