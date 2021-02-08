تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية

ضرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعدًا مع نظيره بالميراس البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، في بطولة كأس العالم للأندية.





ومن المقرر أن تقام المباراة التي تجمع بين الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا، وبالميراس بطل كوبا ليبرتادوريس، يوم الخميس المقبل الموافق الحادي عشر من شهر فبراير الجاري.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثالثة بتوقيت جرينتش.





وكان الأهلي هزم أمام نظيره بايرن ميونخ الألماني بهدفين نظيفين، مساء اليوم الإثنين، فيما خسر بالميراس أمام تيغريس، بهدف دون رد، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.





ويسعى النادي الأهلي لتحقيق البرونزية أمام نظيره بالميراس البرازيلي، كما فعلها في عام 2006، أمام كلوب أمريكا، بهدفين مقابل هدف.



