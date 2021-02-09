أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 9-2-2021.. العملة الأمريكية تخسر 6 قروش

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
خسرت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري نحو 6 قروش منذ بداية الأسبوع الجاري، لتستقر في بداية التعاملات بالبنوك اليوم الثلاثاء، مع توقعات باستمرار حركة التراجع.

سجل سعر الدولار 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع في بنك مصر، وهبط في البنك الأهلي إلي مستوي 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، وهي أيضا نفس الأسعارفي بنوك العربي الافريقي واتش اس بي سي و كريدي أجريكول بنك بلوم.

وسجل في كلا من التجاري الدولي والمصرف المتحد وبنك الإسكندرية  وبنك قطر الوطني إلى 15.60 جنيه للشراء و 15.70 جنيه للبيع، وفي المصرف العربي الدولي عند 15.69 جنيه مقابل 15.96 جنيه للشراء.

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