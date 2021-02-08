قبل صدام الأهلي وبالميراس.. 15 فريقًا حصدوا "برونزية" كأس العالم للأندية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:01 م
كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية
علاء خليف
ضرب الأهلي موعدًا مع فريق بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية، مساء الخميس المقبل، على استاد المدينة التعليمية في قطر.

وخسر الأهلي أمام فريق بايرن ميونخ 2-0 في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، لينتقل لمواجهة فريق بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث، بينما سيواجه البايرن نظيره تيجريس أونال في نهائي البطولة.

ونجح 15 فريقًا في التتويج بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية منذ انطلاق البطولة بمسماها الحالي عام 2000، منهم فريقين عربيين فقط هما الأهلي عام 2006، والسد القطري 2011، بينما مونتيري المكسيكي هو الفريق الوحيد الذي حقق المركز الثالث مرتين بالبطولة عامي 2012، 2019.

وجاءت قائمة الأندية الفائزة بالميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية كالتالي:-

- 2000: نيكاكسا المكسيكي
- 2005: ديبورتيفو سابريسا الكوستاريكي
- 2006: الأهلي المصري
- 2007: أوراو ريد دياموندز الياباني
- 2008: جامبا أوساكا الياباني
- 2009: بوهانج ستيلرز الكوري
- 2010: انتر ناسيونال البرازيلي
- 2011: السد القطري
- 2012: مونتيري المكسيكي 
- 2013: أتليتكو مينيرو البرازيلي.
- 2014: أوكلاند سيتي النيوزلندي
- 2015: سانفريس هيروشيما الياباني
- 2016: أتليتكو ناسيونال الكولومبي
- 2017: باتشوكا المكسيكي
- 2018: ريفر بليت الأرجنتيني
- 2019: مونتيري المكسيكي.

وحال تتويج الأهلي بالميدالية البرونزية للنسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية سوف يعادل انجاز فريق مونتيري المكسيكي والذي حصد الميدالية "مرتين" في تاريخ البطولة.

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