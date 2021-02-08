رضا عبد العال: الأهلي كان منظم وتعب البايرن ومدربهم اتفاجئ بالأداء

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أكد رضا عبد العال، لاعب النادي الزمالك والأهلي السابق، أن فريق النادي الأهلي كان منظم بشكل كبير في مباراته اليوم، موضحًا أن هذا سبب في عدم وصول لاعبي البايرن بسهولة وبكثرة هجمات خلال الشوطين، "البايرن تعب مع الأهلي".



وأضاف "عبد العال"، خلال تحليل مباراة الأهلي والبايرن، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن وقوف لاعبي الأهلي أمام مرماه كان بشكل قوي في الشوط الثاني، حيث إنهم كان أكثر تماسكًا والثبات على الكرة في أخر 45 دقيقة، مشيرًا إلى أن الأهلي أظهر قوته في الشوط الثاني.



وتابع: "مدرب البايرن أتفاجئ بأداء النادي الأهلي وتماسكه الدفاعي وسرعة هجماته المرتدة"، مؤكدًا أن لاعبي الأهلي استخدموا أسلوب الاستحواذ الإيجابي في الشوط الثاني والانتقال السريع بالكرة.