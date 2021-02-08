فحص 25 ألف سيدة منذ بداية المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين في الدقهلية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:50 م
بوابة الفجر
محمد كشك
صرح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بفحص حوالي 25 الف سيدة منذ انطلاق مبادرة العناية بصحة الأم والجنين وهي إحدى مبادرات 100 مليون صحة وتهدف المبادرة إلى الكشف المبكر للأم الحامل عن إحدى ثلاث إصابات خطيرة تنتقل للجنين وتسبب أعراض خطيرة وهي التهاب الكبدي B ومرض نقص المناعة البشري ومرض الزهري بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناتجة عن تلك الأمراض.

جاء ذلم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

واوضح وكيل صحة الدقهلية الي ان المبادرة تشمل "إجراء فحص إكلينيكي" لتقييم الحالة العامة للسيدات الحوامل مافوق 18 سنة وحالةالجنين واكتشاف عوامل الخطورة التي قد تصاحب الحمل طبقا للبروتوكول المطبق من رعاية الامومة والطفولة لمتابعة الحوامل من خلال فريق طبي مدرب مع الحفاظ على خصوصية وسرية البيانات.

وأشار وكيل صحة الدقهلية الي انه يتم تقديم الخدمة من خلال 350 وحدة ومركز طب اسرة بالمحافظة.

ودعى وكيل صحة الدقهلية جميع السيدات الحوامل بضرورة التوجه إلى الوحدات المعنية بالمبادرة للاطمئنان على صحتهم وحماية الجنين.

واوضح أنه في حالة ثبوت إصابة الأم يتم الإحالة مباشرة على المستشفى المخصصة لتلقي بروتوكول العلاج اللازم.

فحص 25 ألف سيدة منذ بداية المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين في الدقهلية
فحص 25 ألف سيدة منذ بداية المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين في الدقهلية
فحص 25 ألف سيدة منذ بداية المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين في الدقهلية
فحص 25 ألف سيدة منذ بداية المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين في الدقهلية
فحص 25 ألف سيدة منذ بداية المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين في الدقهلية
فحص 25 ألف سيدة منذ بداية المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين في الدقهلية
فحص 25 ألف سيدة منذ بداية المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين في الدقهلية
فحص 25 ألف سيدة منذ بداية المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين في الدقهلية

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