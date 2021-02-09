سفيرا أسبانيا والفلبين يلتقيان وزير السياحة والآثار

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:16 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
حسام زيدان
التقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة بالآثار، بالسفير Ramón Gil Casares سفير أسبانيا بالقاهرة، والسفير Sulpicio M. Confiado سفير الفلبين بالقاهرة، لمناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك بين مصر وكل من أسبانيا والفلبين في مجال السياحة والآثار.

وخلال اللقاء مع السفير الأسباني تم متابعة آخر مستجدات أعمال تنفيذ المشروعات الثنائية بين البلدين في مجال العمل الأثري والسياحي، كما تم الاتفاق على أهمية تنسيق الجهود الرامية لاستعادة تدفق الحركة السياحية الدولية وبصفة خاصة من دول الاتحاد الأوروبي إلى مصر.

وخلال اللقاء مع سفير الفلبين بالقاهرة، تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق باستقبال مصر للحجيج الفليبينيين في ضوء ما تتمتع به مصر من إمكانات خاصة في مجال السياحة الدينية وما يتواكب مع تطور مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة وافتتاح أول نقطة من نقاط مسار العائلة المقدسة بسمنود بمحافظة الغربية.

وخلال اللقاء أكد سفير الفلبين على عمق علاقات التعاون بين البلدين، وخاصة مع حلول الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وأشاد بالاكتشافات الأثرية التي تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة والتي أبهرت العالم.

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