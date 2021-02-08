لميس الحديدي لمشجع زملكاوي: "حرام عليك"

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
 
علقت الإعلامية لميس الحديدي على مشجع زملكاوي أثناء عرض تقرير لمراسلة البرنامج من أحد كافيهات التجمع الخامس، حيث تمنى خسارة النادي الأهلي أمام بايرن ميونخ.

قالت الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة "ON"، مساء اليوم الاثنين: ياعم حرام عليك عايزنا نخسر ليه؟ ده  فريق مصري بيلعب بإسم مصر كلها.
تابعت الإعلامية: "شجع الفريق المصري بالراحة علينا شوية، بلاش النفسية دي، مش كده يعني".

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".

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