فتح معبر رفح البري بدءاً من غد الثلاثاء
الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:27 م
دعاء جمال
أعلنت سفارة دولة فلسطين في مصر أن السلطات المصرية أبلغتها باستئناف فتح معبر رفح البري لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين اعتبارا من غد الموافق التاسع من شهر فبراير .
وأوضحت سفارة فلسطين بمصر أن هذه الإجراءات تأتي نتاج مباحثات واتصالات ثنائية حثيثة بين القيادتين المصرية و الفلسطينية لتسهيل سفر وعودة المواطنين الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة.
ويتقدم سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، بجزيل الشكر إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأجهزة والسلطات المصرية المعنية، نظير جهودهم المخلصة والدؤوبة فى تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني، والدعم المستمر للقضية الفلسطينية العادلة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا