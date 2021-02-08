فتح معبر رفح البري بدءاً من غد الثلاثاء

أعلنت سفارة دولة فلسطين في مصر أن السلطات المصرية أبلغتها باستئناف فتح معبر رفح البري لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين اعتبارا من غد الموافق التاسع من شهر فبراير .





وأوضحت سفارة فلسطين بمصر أن هذه الإجراءات تأتي نتاج مباحثات واتصالات ثنائية حثيثة بين القيادتين المصرية و الفلسطينية لتسهيل سفر وعودة المواطنين الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة.



