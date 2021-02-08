"لا يندفع".. تعليق صارم من نبيل الحلفاوي عقب انتهاء الشوط الأول من مباراة الاهلي

ألا يندفع أكثر من لاعبين نحو المهاجم لأنك ستترك غيره خاليا".



وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي مع بايرن ميونيخ بتقدم "ميونيخ" على النادي الأهلي بهدف نظيف مقابل لاشئ.

علق الفنان نبيل الحلفاوي على مباراة الأهلي مع بايرن ميونيخ وذلك عقب انتهاء الشوط الأول، من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".وكتب "الحلفاوي" قائلا: "يجب التنبيه على اللاعبين بأن يمرروا بمجرد أن تتاح الفرصة. لو احتفظت بالكرة أكثر من بضع ثوانٍ لن تجدها.. ويجب