25.7 % ارتفاع في مبيعات السيارات في الصين خلال يناير

كشفت بيانات صادرة عن جمعية سيارات الركاب في الصين، اليوم الإثنين، ارتفع مبيعات سيارات الركاب ارتفع بنحو 25.7 بالمائة لتصل إلى 2.18 مليون وحدة خلال يناير على أساس سنوي.





وتعتبر القراءة الحالية أكبر وتيرة زيادة شهرية لمبيعات السيارات على أساس سنوي منذ سبتمبر عام 2016.





أثرت عمليات إغلاق الشركات بسبب كورونا على سوق السيارات بشدة في العام الماضي حيث تراجعت المبيعات بنسبة 7 بالمائة بنهاية 2020.





وأضاف البيانات أن شركة تسلا باعت الشهر الماضي 15.484 ألف وحدة مصنعة في الصين.