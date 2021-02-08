لاعبو الأهلي يصلون إلى ملعب مباراة بايرن ميونيخ

وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة، لمواجهة بايرن ميونخ الألماني، بمونديال الأندية.





وجاء وصول حافلة المارد الأحمر، قبل ساعة و 40 دقيقة من موعد انطلاق المباراة المرتقبة، حسب تعليمات الاجتماع الفني للمباراة.





وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، على تفقد أرضية ملعب المباراة، ثم الدخول إلى غرفة الملابس لمنح تعليماته الأخيرة للاعبين.





ويلتقي الأهلي نظيره بايرن ميونخ الألماني، مساء اليوم على ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات نصف نهائي مونديال الأندية.



