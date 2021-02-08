قبل مبارة الأهلي وبايرن ميونج..توما لـ"الفجر الفني" النادي الأهلي يشرف الكرة المصرية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
كشف الموزع توما، عن توقعاته لنتيجة مبارة الأهلي والبايرن ميونخ الألماني التي ستقام اليوم الأثنين ، في بطولة كأس العالم للأندية.


وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، قال توما :" النادي الأهلي يشرف الكرة المصرية ، وأتمنى له التوفيق اليوم" .



أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة بايرن ميونخ الألماني، بنصف نهائي مونديال الأندية.


ويستعد الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ الألماني، بعد قليل على ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة، في نصف نهائي كأس العالم.

وتأهل النادي الأهلي، إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بعدما أقصى الدحيل القطري، بهدف دون رد في ربع نهائي البطولة.


وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:-


الشناوي - هاني - بانون - أيمن أشرف - علي معلول - السولية - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - كهربا


ويأتي على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وجونيور أجايي وأليو ديانج وأكرم توفيق ومروان محسن وصلاح محسن ووالتر بواليا وأحمد رمضان بيكهام وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمد شريف.

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