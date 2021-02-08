عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
محمد الصو
أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة بايرن ميونخ الألماني، بنصف نهائي مونديال الأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ الألماني، بعد قليل على ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة، في نصف نهائي كأس العالم.

وتأهل النادي الأهلي، إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بعدما أقصى الدحيل القطري، بهدف دون رد في ربع نهائي البطولة.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:-

الشناوي - هاني - بانون - أيمن أشرف - علي معلول - السولية - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - كهربا

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وجونيور أجايي وأليو ديانج وأكرم توفيق ومروان محسن وصلاح محسن ووالتر بواليا وأحمد رمضان بيكهام وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمد شريف.

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