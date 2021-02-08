تقرير يكشف أسباب تراجع أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة

أصدرت مجموعة سبائك تقريرها الأسبوعي عن الذهب والمعادن الثمينة وقال كريم راغب، مدير عام سبائك، أن ارتفاع الدولار وعوائد السندات الحكومية الأمريكية كانت من أهم أسباب الضغوط على سعر الذهب خلال الاسبوع الذي تراجع فيه ثلاث جلسات تداول مستمرة في آخر أربعة جلسات تداول من الأسبوع الماضي وهبط إلى دون مستوى 1800 دولار للأونصة , هنالك عامل مهم تترقبه الأسواق وهو حزم التحفيز الاقتصادي من الإدارة الأمريكية الجديدة من غير المتوقع أن يحدث هذا قبل شهر مارس 2020 ولكن يظل هذا العامل محل اهتمام المتداولين في سوق المعادن .





وحول الفضة، ذكر تقرير مركز أبحاث سبائك بدبي ، أن تداول الفضة الأسبوع الماضي عند أعلي مستوى له منذ ثمانية أعوام وارتفع سعر أوقية الفضة إلى 29.4 دولار للأونصة وهو المستوى الأعلى للفضة منذ العام 2013 العامل الأبرز الذي تناقلته وسائل الإعلام هو الدخول الجماعي لصغار المتداولين لشراء الفضة إضافة إلى العوامل الأساسية التي تعزز من الطلب على المعدن الأبيض جراء التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية ودخول الفضة في تصنيع ألواح الطاقة الشمسية إضافة إلى السيارات الكهربائية مما يعني أن الطلب على الفضة سوف يكون مدعوما بطلب حقيقي غير مضاربي لاستخدامها في القطاع الصناعي .