أشرف زكي : سنظل أوفياء.. والأهلي سفيراً للكرة المصرية أمام "بايرن ميونخ"

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:17 م
بوابة الفجر
حسين انسي


أكد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على أنه سوف يشجّع النادي الأهلي بطل أفريقيا، أمام نادي بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا، اليوم الأثنين، في بطولة كأس العالم للأندية، رغم كونه "زملكاوي أصيل".


وأشار "نقيب المهن التمثيلية" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، إلى أن المارد الأحمر اليوم سفيراً للكرة المصرية والعربية أمام عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم؛ نظراً لأن البطولة عاليمة وتحظي باهتمام إعلامي عالمي كبير، متنمياً أن يحقق النادي الأهلي نتيجة ايجابية أمام بايرن ميونخ بطل أوروبا تليق بسمعة الشياطين الحمر والكرة المصرية.



وعن أداء نادي الزمالك في الدوري المصري، أشار "زكي" قائلاً :"أنا كزملكاوي سنظل أوفياء نتغلب نكسب سنظل أوفياء .. والمثير في الأمر أن الزمالك يخسر يوم ويكسب يوم ويتعادل يوم،، ويقدم لعب وأداء مميز وفي النهاية يتلقى الهزيمة، وهذا أمر طبيعي في كرة القادم". 



يذكر أن الفنان أشرف زكي شارك كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "لؤلؤ" بطولة الفنانة مي عمر، والنجم أحمد زاهر، والنجمة نيرمين ماهر، والفنانة القديرة سلوى عثمان، والفنان محمد الشرنوبي، والفنان ادوارد، من تأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام.

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