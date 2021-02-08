ارتفاعات محدودة في اسعار الذهب العالمي

تفعت أسعار الذهب، حيث عززت بيانات ضعيفة للوظائف الأميركية الآمال حيال مزيد من التحفيز المالي وضغطت على الدولار، وإن كان ارتفاع عوائد أدوات الخزانة قد حد من مكاسب المعدن.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 بالمئة إلى 1813.96 دولار للأونصة. وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة أيضا لتسجل 1815.50 دولار.

وقال هوي لي، الاقتصادي في بنك أو.سي.بي.سي، "الأسواق أفزعها على نحو مبرر المستوى المنخفض للغاية للوظائف غير الزراعية في تقرير يوم الجمعة وهو ما يثير ضبابية اقتصادية فضلا عن توقعات كبيرة لمزيد من التحفيز المالي من الولايات المتحدة، والذهب يتجاوب مع ذلك."

نزل الدولار عن ذروة شهرين يوم الجمعة بعد بيانات ضعيفة للوظائف الأميركية أججت بواعث القلق من تعاف بطيء في الولايات المتحدة.

لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ مارس آذار من العام الماضي حد من مكاسب الذهب. ويزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحملة المعدن غير المدر للعائد.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 26.99 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.9 بالمئة مسجلا 1133.75 دولار، وتقدم البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2343.59 دولار للأونصة.