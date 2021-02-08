البورصة المصرية تستقر أدني حاجز الـ 11600 نقطة بالختام بخسائر سوقية 5.5 مليار جنيه

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:53 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع جماعي للمؤشرات،مضغوطة بمبيعات الأجانب علي الأسهم القيادية فيما إتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع ، فيما إنتعشت التداولات اليوم بالبورصة حيث تجاوزت الـ 2 مليار جنيه.


 وخسر رأس المال السوقي نحو 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 704.269 مليار جنيه.
 
تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 11523 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 2411 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3442 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب للبيع بصافي 852.5 مليون جنيه، فيما اتجه المصريون والعرب للشراء بصافي 780.3 مليون جنيه و150.2 ألف جنيه على التوالي.

وبختام تداولات اليوم، بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 2.1 مليار جنيه، من خلال 942.3 مليون سهم، عبر 67.3 ألف صفقة.

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