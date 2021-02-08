بعد انسحابها في عهد ترامب.. أمريكا تعود إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، عودة أمريكا إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي، بعد انسحابها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وفقًا لشبكة سي إن إن.



