الرئيس "السيسي" يصدر قرار بتجديد تعين خيرت بركات كرئيس للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:52 م
اللواء خيرت بركات
اللواء خيرت بركات
الفجر الاقتصادي

صدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 31 لسنة 2021 بتجديد تعيين خيرت محمد سيد أحمد بركات رئيسًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة وزير لمدة عام اعتبارًا من 14 فبراير 2021 .

 

نشر القرار فى الجريدة الرسمية.

 

وشغل اللواء بركات منصب مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومدير شؤون الضباط بالقوات المسلحة سابقا.

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خيرت بركات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

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