موسيماني يعول على نجم الأهلي لقهر بايرن ميونخ

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:31 م
الاهلي
الاهلي
ريهام عبد المحسن
حسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قراره بالhستقرار على ملامح خطة مواجهة بايرن ميونخ الألماني وذلك في المباراة المقرر إقامتها في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأندية التي يشارك فيها الأهلي للمرة الثالثة في تاريخه.

ويسعى موسيماني لمنح نجم القلعة الحمراء حسين الشحات صلاحيات واسعة من أجل التقدم وعدم الالتزام بالدور الدفاعي.

ويخطط المدير الفني الجنوب أفريقي لاستغلال معنويات الشحات المرتفعة بعد تسجيل هدف الفوز في مواجهة الدحيل القطري من أجل الضغط على دفاع بايرن ميونخ ومحاولة التسجيل.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على الدحيل بهدف دون رد في الدور الأول عن طريق حسين الشحات.

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