تنفذها الداخلية.. عقوبات مخالفي تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات

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تراعي وزارة الداخلية، المواطنين المخالفين عن تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات، واستبدال اللوحات المعدنية القديمة (أرقام فقط) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف، أرقام)، حيث منحتهم فرصة حتى 30 مارس المقبل.



ويرصد "الفجر"، العقوبات التي تطبقها وزارة الداخلية حال امتناع المواطنين عن تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات.



١. منحت وزارة الداخلية، فرصة أخيرة، كموعد نهائي لتركيب الملصق الإلكتروني لكافة المركبات حتى 30 مارس المقبل، في ضوء تطبيق الإجراءات الاحترازية منعًا لازدحام أو تكدس المواطنين داخل المقار الشرطية.



٢. وعقب انتهاء المدة الجديدة، تطبق وزارة الداخلية، الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.



٣. وسيتم سحب تراخيص السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة.



٤. يتم إرجاء تقديم كافة الخدمات المرورية لمالكى السيارات من استخراج أو تجديد رخصة القيادة أو طلب استصدار المستخرجات المرورية المختلفة إلا عقب تركيب الملصق الإلكترونى للمركبة.



٥. ويتميز الملصق، بإمكانية التعرف على المركبات المُبلغ بسرقتها والمطلوبة أمنيا.



٦. ويتيح حصر أماكن الكثافات المروري وإخطار غرف عمليات المرور على مستوى الجمهورية؛ لتتمكن من التعامل السريع وفك التكدسات بإرشاد قائدي المركبات بالطرق البديلة.



٧. ووجهت بضرورة توجه المواطنين مالكي المركبات بكافة أنواعها إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية، حتى في حال عدم حلول موعد الفحص الفني الدوري.



ويعتبر الملصق الإلكتروني المقرر وضعه على السيارات، شريحة ذكية مدون عليها كافة بيانات العربية يتم ربطها بمركز المعلومات التابع للمرور وغرف العمليات على مستوى الجمهورية.



وتستقبل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى لمركباتهم، وكذلك استبدال اللوحات المعدنية القديمة (أرقام فقط) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف، أرقام) حتى 30 مارس.



ويهدف الملصق الإلكتروني للسيارات لتركيب اللوحات المعدنية المؤمنة، وذلك لتطبيق منظومة النقل الذكية، وتتمثل في تيسير عملية البحث عن السيارات المبلغ بسرقتها، والمطلوبة أمنيًّا، إضافة إلى تحديد أماكن التكدسات المرورية لإخطار غرف العمليات بإدارات المرور على مستوى الجمهورية لسرعة التوجه للمكان ومنع التكدسات.