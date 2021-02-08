أهلي جدة يعلن تعاقده مع مهاجم ميلان السابق

تعاقد نادي الأهلي السعودي مع مهاجم ميلان السابق مباي نيانج، قادماً من رين الفرنسي على سبييل الإعارة حتى نهاية الموسم.





وقال النادي السعودي في بيان له مساء الأحد إن التعاقد مع مباي نيانج، سيكون على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وحتى نهاية الموسم.





وسيجري تسجيل مباي نيانج في قائمة أجانب النادي بدلا من صانع الألعاب الألماني ماركو مارين الذي سينتقل إلى الرائد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.





ولعب نيانج ،26 عاما، لأندية كان ومونبلييه ورين في فرنسا، وميلان وجنوى وتورينو في إيطاليا وواتفورد الإنجليزي.





يذكر أن النادي الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة بعد مرور 17 جولة.