لأول مرة منذ حوالي شهرين.. الصين لم تسجل أي إصابة محلية بكورونا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:44 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أكدت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، أنها لم تسجل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا منقولة محليا خلال الـ24 ساعة الماضية، للمرة الأولى منذ ما يقرب من شهرين.

 

وقد أعلنت اللجنة الصينية، عن تسجيل 14 حالة إصابة بفيروس كورونا وافدة من الخارج، حيث تم الكشف عن 7 حالات في شنغهاي، والباقي في إقليم قوانغدونغ بجنوب شرق البلاد.

 

وأوضحت اللجنة الصينية، أن الحالات الجديدة المصابة بهذا الفيروس لا تظهر عليها أعراض، وتعتبر هذه المرة الأولى التي لا تسجل فيها الصين أي إصابات محلية منذ 16 ديسمبر الماضي.

 

ويذكر أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني بلغ 89706 حالات، فيما استقر عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس، عند 4636 وفاة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لأول مرة فيروس كورونا الصين

أخبار تهمك

كومان يكشف سبب إبقاء ميسي على الدكة أمام بيتيس

منذ ساعة و 24 دقيقة

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

منذ حوالي 11 ساعة

فنانة شاركت في مسلسل الحاج متولي تتحول إلى "مشردة" بالبحيرة.. وشقيقها: ملهاش مكان معايا

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. الكشف عن مهاجم الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 12 ساعة

مُعلق مباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

رسالة موسيماني الأخيرة للاعبي الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ حوالي 17 ساعة

مستشار الرئيس يكشف عن الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا بالمجان

منذ ساعتين و 32 دقيقة

أول تعليق من حسام حسن بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يعلن جاهزية نجمه قبل مواجهة بايرن ميونخ

منذ ساعتين و 34 دقيقة

موسيماني يفاجئ بايرن ميونخ بورقة "الهداف"

منذ أقل من نصف ساعة

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على مفاجأة موسيماني في تشكيل الأهلي المتوقع ضد بايرن ميونيخ

منذ حوالي 15 ساعة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

للمرة الأولى منذ شهر.. الصين لم تسجل أي إصابات محلية جديدة بكورونا

الصين تسجل 9 إصابات جديدة بكورونا.. والأرجنتين تبلغ عن 400 ألف حالة

لليوم 24.. الصين لم تسجل أي إصابة محلية بفيروس كورونا

تسجيل 13 إصابة جديدة جميعها من الخارج بكورونا في الصين

8 إصابات جديدة بكورونا في الصين

21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

موسيماني يفاجئ بايرن ميونخ بورقة "الهداف"

10:33 ص

مستشار الرئيس يكشف عن الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا بالمجان

08:24 ص

كومان يكشف سبب إبقاء ميسي على الدكة أمام بيتيس

09:32 ص

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

02:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع