مجلس إدارة"راية لخدمات الاتصالات" يوافق على بيع أصول متهالكة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:33 ص
راية لخدمات الإتصالات
راية لخدمات الإتصالات
نيفين سمير
كشفت البورصة المصرية اليوم عن موافقة  مجلس إدارة شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، على التخلص من بعض الأصول المتداولة المتهالكة وغير الصالحة للاستخدام أو الاستعمال كقطع غيار.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم إن تلك الأصول عبارة عن مقاعد وأجهزة حاسب وسماعات وغيرها، تقدر قيمتها الشرائية بنحو 15.7 مليون جنيه، وقيمتها الدفترية 659 ألف جنيه.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 28.63 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، مقابل أرباح بلغت 92.98 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 565.69 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 623.55 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة 46.30 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 73.21 مليون جنيه في التسعة الأشهر الأولى من العام الماضي.

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