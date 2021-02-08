براجانتينو يفرض التعادل على فلامينجو في الدوري البرازيلي

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:32 ص
فلامينجو
فلامينجو
وكالات
تعادل براجانتينو مع فريق فلامينجو بهدف لمثله في المواجهة التي أقيمت اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري البرازيلي.


ورفع فلامينغو رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف إنترناسيونال الذي يمكنه تعزيز موقعه في الصدارة عبر مباراته في الجولة نفسها المقررة أمام سبورت ريسيفه الأربعاء، كما رفع براغانتينو رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثامن.

وتقدم فلامينجو بهدف سجله جابرييل باربوسا في الدقيقة 35 من ضربة جزاء ثم أدرك براغانتينو التعادل عن طريق يتالو جوزيه في الدقيقة 63.

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