قادة المعارضة الصومالية يعتبرون الرئيس غير شرعي مع انقضاء مدة ولايته

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:20 ص
قوات الأمن
قوات الأمن
وكالات

اعتبر قادة المعارضة الصومالية، الرئيس غير شرعي مع انقضاء مدة ولايته، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين.

 

وفي وقت سابق، شهدت مدينة مركا في الصومال، قتالًا عنيفًا بين قوات الجيش والمخابرات، حسبما موقع "الصومال الجديد".

 

ونقل الموقع عن إذاعة "دلسن" المحلية، أن القتال دار في المدينة الواقعة بولاية جنوب الغرب، بين جنود "فوج 14 أكتوبر" من الجيش الصومالي، والقوات التابعة للمخابرات، حيث أثر القتال على سكان المدينة.

 

وبحسب الإذاعة، أسفرت المواجهات بين الطرفين عن مصرع جنديين، وإصابة آخرين بجروح، في حين لم تتضح بعد الأسباب وراء اندلاع القتال.

 

وقد أسفر قتال عنيف بين قوات حكومية في مديرية "كاران" بالعاصمة مقديشو قبل يومين إلى مصرع 10 أشخاص من بينهم جنود ومدنيون، حيث حاولت الحكومة الفيدرالية اعتقال الضباط المتورطين في القتال لكنها أخفقت في ذلك، وأوضحت مصادر لـ"الصومال الجديد" أن "الضباط المتمردين بدأوا جمع مليشيات لمواجهة القوات الأمنية التي تحاول اعتقالهم".

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