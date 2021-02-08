أسعار الدولار اليوم الاثنين 8-2-2021 بجميع البنوك المصرية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:00 ص
أسعار الدولار اليوم الاثنين 8-2-2021
أسعار الدولار اليوم الاثنين 8-2-2021
الفجر الاقتصادي
شهدت اسعار االدولار في افتتاحات تعاملات اليوم الاثنين 8-2-2021  استقرار، بعد تراجعات حققتها الأمس بقيمة قرشين ليواصل العملة الأمريكية تراجعتها مقابل الجنيه المصري التي بدأتها منذ تعاملات الأسبوع الماضي الت سجلت فيه خسائر بقينة 4.5 قرشا.

أسعار الدولار اليوم الاثنين 8-2-2021 بجميع البنوك المصرية :

سعر الدولار اليوم الاثنين 8-2-2021  في بنك العربي الافريقي 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم الاثنين 8-2-2021 في البنك الأهلى اليوناني 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم الاثنين 8-2-2021 في بنك عودة 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم الاثنين 8-2-2021 في بنك التعمير والاسكان 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم الاثنين 8-2-2021 في بنك كريدي اجريكول 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم الاثنين 8-2-2021 في البنك التجاري الدولي 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليو الاثنين 8-2-2021 في بنك الشركة المصرفية 15.59  للشراء جنيه و15.69 جنيه للبيع.


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