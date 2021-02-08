



أسعار الدولار اليوم الاثنين 8-2-2021 بجميع البنوك المصرية :





سعر الدولار اليوم الاثنين 8-2-2021 في بنك العربي الافريقي 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاثنين 8-2-2021 في البنك الأهلى اليوناني 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاثنين 8-2-2021 في بنك عودة 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاثنين 8-2-2021 في بنك التعمير والاسكان 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاثنين 8-2-2021 في بنك كريدي اجريكول 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاثنين 8-2-2021 في البنك التجاري الدولي 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليو الاثنين 8-2-2021 في بنك الشركة المصرفية 15.59 للشراء جنيه و15.69 جنيه للبيع.









شهدت اسعار االدولار في افتتاحات تعاملات اليوم الاثنين 8-2-2021 استقرار، بعد تراجعات حققتها الأمس بقيمة قرشين ليواصل العملة الأمريكية تراجعتها مقابل الجنيه المصري التي بدأتها منذ تعاملات الأسبوع الماضي الت سجلت فيه خسائر بقينة 4.5 قرشا.