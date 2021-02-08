محمد عبد الرحمن: عرفت النسكافيه في 3 إعدادي..وكنت أذهب لتمارين السباحة لأكل الهامبرجر

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:25 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي


حل اليوم النجم محمد عبد الرحمن "توتا" ضيفاً، في برنامج سهرانين الذي يقدمه النجم أمير كرارة، على شاشة قناة أون، وكشف عن ذكريات طفولته.


وقال محمد عبد الرحمن آثناء استضافته :" كنت احب أفطر في طفولتي فول وطعمية مع العيش البلدي ،وكنت بتجنن لما قرطاس الطعمية يقع على الأرض؛ لأن الطعمية مغناطيس التراب والنسكافية عرفته في 3 إعدادي والرياضة بالنسبة ليا حساب، لكن ممارسة رياضة سباحة وكده كنت بروح عشان أكل هامبرجر "




وكان آخر أعمال الفنان محمد عبد الرحمن "توتا" فيلم "الخطة العايمة" وشاركه في البطولة كل من: علي ربيع، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، بيومى فؤاد، هلا السعيد، بسنت صيام، وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم شريف رمزى، ومن إخراج معتز التوني وأحمد عبد الوهاب وكريم سامي.

 

 

أخبار تهمك

أول تعليق من حسام حسن بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار الرئيس يكشف عن الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا بالمجان

منذ ساعة و 12 دقيقة

تعرف على مفاجأة موسيماني في تشكيل الأهلي المتوقع ضد بايرن ميونيخ

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يعلن جاهزية نجمه قبل مواجهة بايرن ميونخ

منذ ساعة و 15 دقيقة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

منذ حوالي 10 ساعة

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

رسالة موسيماني الأخيرة للاعبي الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ 37 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية يشهد مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

خاص.. الكشف عن مهاجم الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة بايرن ميونيخ المرتقبة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ حوالي 15 ساعة

فنانة شاركت في مسلسل الحاج متولي تتحول إلى "مشردة" بالبحيرة.. وشقيقها: ملهاش مكان معايا

منذ حوالي 6 ساعات

كلوب يسخر من أليسون بعد أخطائه في مباراة مانشستر سيتي

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:24 ص

مستشار الرئيس يكشف عن الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا بالمجان

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

10:08 م

الأهلي يعلن جاهزية نجمه قبل مواجهة بايرن ميونخ

08:22 ص

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

02:03 ص

رسالة موسيماني الأخيرة للاعبي الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

09:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع