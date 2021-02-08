صدام ناري.. موعد مباراة يوفنتوس القادمة في الدوري الإيطالي

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:19 ص
يوفنتوس
يوفنتوس
محمد سامي
يعود فريق يوفنتوس إلي المنافسات المحلية في الدوري الإيطالي، بملاقاة نابولي يوم السبت المقبل 13 فبراير، في إطار مباريات الكالتشيو.

ويحل يوفنتوس ضيفًا ثقيلًا علي نابولي على ملعب دييغو ارماندو مارادونا، في إطار مباريات الجولة 22 من الدوري الإيطالي، في السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل السيدة العجوز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 42 نقطة من 20 مباراة، بينما نابولي في المركز الخامس برصيد 37 نقطة.

يذكر ان رفقاء كريستيانو رونالدو يواجهون إنتر ميلان يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا على ملعب تورينو ستاديوم.

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