أمير عبدالحميد: اكتسبت خبرات كثيرة من الحضري

أكد أمير عبدالحميد حارس مرمى الأهلي السابق، أنه اكتسب الكثير من الخبرات من عصام الحضري حارس منتخب مصر والقلعة الحمراء الأسبق.





وتابع أمير عبدالحميد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الحضري كان بيقلق على اسمه وتاريخه لما الحارس رقم 2 يبدأ يلعب، وده أمر يحسب له بكل تأكيد".





واستكمل، "الحضري لما كان بيشوف الحارس رقم 2 بدأ يلعب عليه كان بيجتهد ويشتغل علي نفسه ويموت نفسه في التمرين أكثر، من أجل استعادة مكانه، وهذه من النقط التي تعلمتها منه".





واستكمل، "أبرز ما يميز ميشيل يانكون مدرب حراس الأهلي، هو إجادته للتعامل مع النواحي النفسية التي تضيف الكثير لأي حارس يتدرب تحت قيادته، طول عمرنا بنتمرن، لكن مش أي مدرب يقدر يطلع أفضل ما عندك".





واستطرد، أحمد ناجي لم يظلمني، لكن جوزيه هو من رفض منحي فرص أكبر للمشاركة في وجود الحضري".