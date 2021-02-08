موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الاسباني

يستقبل فريق برشلونة نظيره ديبورتيفو ألافيس على ملعب الكامب نو، في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني.

ويلتقي برشلونة مع ديبورتيفو ألافيس يوم السبت المقبل 13 فبراير، في العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل البلوغرانا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 متساويًا مع ريال مدريد، وبفارق 7 نقاط مع أتليتكو مدريد المتصدر.

بينما يتواجد ألافيس في المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة من 22 مباراة، حيث فاز في خمس مباريات، وتعادل في سبع لقاءات، وتلقي الهزيمة في عشر مباريات.