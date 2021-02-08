أمير عبد الحميد يوجه نصيحة للشناوي قبل مواجهة بايرن ميونخ

وجه أمير عبدالحميد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، نصيحة لمحمد الشناوي حارس الأحمر، قبل مواجهة بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.





ويواجه الأهلي نظيره بايرن ميونيخ الألماني، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس العالم للأندية، عند الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة.





وقال أمير عبدالحميد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أنصح الشناوي بالهدوء والتركيز في مباراة بايرن ميونخ، فهو قائد الفريق في التوقيت الحالي ويجب أن يعطي الثقة دائما لزملائه".





جدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز أمام الدحيل القطري بهدف دون رد سجله حسين الشحات، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، يوم الرابع من شهر فبراير الجاري، ليتأهل إلى نصف النهائي.